Terni dalla rivoluzione alla ricostruzione | la nuova giunta di Stefano Bandecchi Quattro novità e due conferme

Stefano Bandecchi ha formato la sua nuova giunta a Terni, dopo aver ricevuto il voto della maggioranza e deciso di cambiare alcune facce del governo locale. Tra i volti noti e le new entry, ci sono quattro nomi freschi di nomina e due consiglieri che già avevano ricoperto ruoli simili in passato. La scelta mira a portare un cambiamento concreto, puntando su competenze diverse per affrontare le sfide della città.

Due conferme e quattro volti nuovi. È questo lo schema del nuovo esecutivo guidato da Stefano Bandecchi. Il sindaco aveva inizialmente fatto riferimento a un azzeramento. Secondo quanto riportato da Tag24, invece, si procederà a un semplice quanto mirato rimpasto, inserendo profili di fiducia. A proseguire il percorso amministrativo saranno Alessandra Salinetti, assessore a eventi e turismo con delega alle iniziative valentiniane e Michela Bordoni, assessore a cultura e bilancio. I volti nuovi sono quattro: Gabriele Ghione, Paolo Tagliavento, Alessandro Virili e Tiziana Laudadio. Il primo ricopre attualmente il ruolo di presidente di Asm; il secondo, ex arbitro di calcio, è amministratore unico della Ternana Women.🔗 Leggi su Ternitoday.it

A Terni, Stefano Bandecchi ha deciso di far decadere la giunta comunale e di formare un nuovo esecutivo fino alla fine del mandato, rimuovendo gli assessori in carica senza preavviso.

Durante una lunga conferenza stampa, il sindaco Stefano Bandecchi ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione regionale del nuovo ospedale di Terni, definendo lo sgarro istituzionale come infinito e sottolineando l'assenza di vere novità nei progetti presentati.

