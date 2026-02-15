Parco eolico conferenza dei servizi pubblica

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha inviato una lunga nota per esprimere le sue preoccupazioni sul progetto del Parco Eolico Monte Còmero, situato nella zona di Biancarda in territorio di Verghereto. La lettera fa chiarezza sul suo dissenso e indica le ragioni legate ai possibili impatti sull’ambiente e sulla comunità locale. La conferenza dei servizi pubblica sui lavori si terrà a breve, coinvolgendo diversi enti e cittadini.

Con una lunga nota, a firma del sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, sul progetto del Parco Eolico Monte Còmero (località Biancarda in territorio di Verghereto, ai confini comunali con Bagno, ndr.), "l'amministrazione comunale ribadisce con fermezza la propria posizione contraria e rivendica con chiarezza il percorso amministrativo messo in campo a tutela del territorio". "Fin dalla prima presentazione del progetto – esordisce il primo cittadino – il Comune ha espresso contrarietà alla configurazione proposta, trasformando quella posizione politica in atti concreti e formalizzati. In qualità di sindaco, insieme alla giunta, abbiamo ritenuto doveroso portare in delibera un atto di indirizzo politico chiaro e inequivocabile, affinché restasse agli atti la posizione di contrarietà dell'Amministrazione al progetto così come presentato".