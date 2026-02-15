Azzurri d’Argento nello Snowboardcross | Moioli e Sommariva brillano alle Olimpiadi superati solo dalla Gran Bretagna
Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno vinto l’argento nello snowboardcross a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo essere stati battuti dalla Gran Bretagna in finale. La coppia italiana ha dimostrato grande velocità e determinazione sulla neve di Livigno, portando a casa una medaglia che mancava da tempo.
Doppietta Azzurra nello Snowboardcross: Moioli e Sommariva Argento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Livigno, 15 febbraio 2026 – Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato la medaglia d’argento nello snowboardcross a squadre miste ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, superati in finale dalla Gran Bretagna. Un risultato significativo che porta a 22 il medagliere italiano e conferma la forza della squadra azzurra sulle nevi di casa, nonostante le difficoltà recenti per Moioli. La Resilienza di Moioli: Da Un Infortunio al Podio Olimpico. La partecipazione di Michela Moioli a queste Olimpiadi era stata messa in dubbio dopo un trauma facciale subito durante gli allenamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: ARGENTO DA URLO! Moioli e Sommariva incantano, oro Gran Bretagna
Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, Moioli e Sommariva hanno conquistato un argento emozionante, dopo che la coppia britannica Nightingale e Bankes ha vinto l’oro.
Moioli-Sommariva spettacolari! Argento nello snowboardcross a coppie alle Olimpiadi
Cesare Pisoni aveva previsto una medaglia per lo snowboardcross a coppie, e i risultati di Moioli e Sommariva confermano le sue parole: i due atleti italiani hanno conquistato l'argento alle Olimpiadi.
Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno chiuso la finale alle spalle della Gran Bretagna facebook
