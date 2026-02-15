Moioli-Sommariva spettacolari! Argento nello snowboardcross a coppie alle Olimpiadi
Cesare Pisoni aveva previsto una medaglia per lo snowboardcross a coppie, e i risultati di Moioli e Sommariva confermano le sue parole: i due atleti italiani hanno conquistato l’argento alle Olimpiadi. La coppia ha portato a casa la prima medaglia azzurra in questa disciplina, dimostrando energia e determinazione sulla neve.
L’aveva annunciato Cesare Pisoni dopo le gare individuali: “Nella prova a coppie andiamo per il titolo”. E così è stato: lo snowboardcross regala un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella prova mista conquistano uno spettacolare argento Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, che trova il bis dopo quello agguantato a Pechino con Omar Visintin. Una gara spettacolare, che vede l’uomo partire prima e consegnare poi il testimone nelle mani della donna. Nella Big Final Sommariva è rimasto attaccato a Gran Bretagna e Francia, ha sfruttato la caduta dell’Australia lasciando un ottimo margine a Moioli (nei quarti è stata protagonista di una rimonta eccezionale che ha tenute vive le speranza dell’Italia). 🔗 Leggi su Oasport.it
Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, Moioli e Sommariva hanno conquistato un argento emozionante, dopo che la coppia britannica Nightingale e Bankes ha vinto l'oro.
