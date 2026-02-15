Avremmo voluto la bici

La passerella ciclopedonale sull’Adda si è rotta, e ora è inutilizzabile. La causa sembra essere il peso eccessivo di alcune biciclette che vi erano state lasciate, e che hanno contribuito a danneggiare la struttura. I passanti si fermano a osservare i pezzi di legno e ferro sparsi sul ponte, mentre le autorità stanno valutando come intervenire.

Senza parole. Verrebbe voglia di commentare in questo modo il crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda ormai terminata (.) fra le province di Lodi e Cremona. Mancava solo il collaudo. Che, a questo punto, chissà quando verrà eseguito, dato che bisognerà rimettere mano all'opera, nella speranza che adesso le cose vengano fatte per bene. "La domanda su come sia stato possibile – osserva il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio – apre uno scenario complesso". Vero, ma solo per certi versi. Semplicissimo è essere certi che qualcuno ha sbagliato. Punto. E che venga fuori chi è stato, senza per questo imbastire processi sommari.