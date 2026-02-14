Juventus-Inter 9-1 | Non avremmo voluto infierire

La Juventus ha battuto l'Inter per 9-1 in una partita che ha lasciato tutti senza parole. La sconfitta schiacciante si è verificata perché la squadra nerazzurra ha commesso errori clamorosi in difesa, permettendo ai bianconeri di segnare più di dieci gol complessivi. La partita si è giocata davanti a migliaia di tifosi, che hanno assistito a un match dai ritmi veloci e dalle tante occasioni create. I giocatori della Juventus hanno mostrato un ritmo superiore, mentre l’Inter ha faticato a contenere le offensive avversarie. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpres

Esiste un’Italia irredimibile, un paese carsico eppure sfacciatamente visibile, dove il diritto si scioglie nel privilegio. È quasi l’estate del 1961, una stagione che corre rimpinzata di sogni sulla scia di un miracolo economico che pare eterno, tra il profumo di benzina delle prime utilitarie e il fragore dei cantieri che ridisegnano lo skyline di un Paese finalmente moderno. Eppure, proprio nel cuore di questa epifania industriale, il calcio italiano provvede alla messinscena di un capolavoro d’ipocrisia, un dramma in tre atti che mescola farsa, arroganza sabauda e orgoglio meneghino, culminando in un nove a uno che ancora oggi lascia ricordi laceranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Juventus-Inter 9-1: "Non avremmo voluto infierire" Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire Nel match tra Napoli e Lazio, i partenopei hanno mostrato un netto predominio sul campo, conclusosi con un risultato di 2-0. Le immagini che non avremmo mai voluto vedere Le immagini dell’Olympia delle Tofane rimarranno impresse nella testa di chi le ha viste. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A Argomenti discussi: Juventus-Inter 9-1: Non avremmo voluto infierire; Coppa Italia Primavera | Inter-Juventus, la partita; Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA - Inter-Juve 0-1, 29': Grelaud abbatte El Mahboubi: giallo per lo juventino30' - Ora l'Inter spinge forte, calcio d'angolo conquistato mentre scocca la mezzora. Altra situazione da palla inattiva buttata al vento dalla squadra di Carbone, che poi deve ricorrere al fallo per ... msn.com Live Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus 0-1: forcing dei nerazzurriInter e Juventus si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera: segui la partita su Fcinter1908.it ... msn.com #InterJuventus #InterJuve #Juventus #Juve #Inter #SerieA #derbydiItalia #Chivu #Marotta #AIA VIDEO x.com È il 16 aprile 1961, Torino, una domenica piovosa. È in programma il match clou della ventottesima giornata di campionato, Juventus-Inter. La Juve è in testa alla classifica. Ha 40 punti, frutto della potenza di Charles, la classe di Boniperti e l’estro di Sívori. L’In facebook