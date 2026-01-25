Gli arresti a Minneapolis hanno portato alla luce immagini che molti avrebbero preferito dimenticare. La fotografia, che raffigura un bambino con le braccia alzate, accompagnata da uomini armati, richiama un passato di violenza e oppressione. Ricordare questi momenti è essenziale per comprendere le dinamiche sociali attuali e promuovere una riflessione sulla tutela dei diritti umani in ogni contesto.

Varsavia 1943. Se questo è un bambino. Ha sei o sette anni, un cappello in testa e le braccia alzate, dietro di lui uomini armati. Conosciamo tutti quella foto in bianco e nero. L’abbiamo osservata sui libri di scuola, ci hanno insegnato a riconoscerla. E così quell’immagine è entrata nel museo delle nostre coscienze: nazismo, ghetto, deportazione, orrore. People hold signs in reference to five-year-old Liam Conejo Ramos who was held by immigration officers, during the "ICE out of Minnesota: Day of Truth and Freedom" protest in Minneapolis, Minnesota on January 23, 2026. The Pentagon has ordered 1,500 US soldiers to prepare for a possible deployment to a state roiled by unrest over an immigration crackdown, US media reported on January 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli arresti di Minneapolis e la fotografia che non avremmo voluto vedere più

