Avellino tonfo Sennori 86-59 | Ragusa guida la riscossa della Scandone e consolida il terzo posto

La partita tra Avellino e Sennori si è conclusa con un risultato netto: 86-59. La vittoria è arrivata grazie alla prestazione di Ragusa, che ha guidato la squadra verso una ripresa importante. La squadra di casa ha mostrato grande determinazione e ha ripreso fiducia davanti al proprio pubblico al Paladelmauro. La squadra di Avellino ora guarda avanti con ottimismo, forte di questa vittoria convincente contro una formazione molto determinata.

Ritorno al Del Mauro: la Scandone Avellino travolge la Klass Sennori e guarda al futuro. Avellino ruggisce di nuovo. La Scandone ha dominato la Klass Sennori con un netto 86-59 al Pala Del Mauro, risalendo in classifica e consolidando il terzo posto in coabitazione con Viterbo. Una vittoria convincente, arrivata dopo un periodo di alti e bassi, che infonde fiducia in un cammino che si prospetta denso di sfide. Un inizio complicato, poi la reazione. L'avvio di partita non è stato semplice per i padroni di casa. La Klass Sennori, nonostante una formazione rimaneggiata, ha iniziato con aggressività, mettendo in difficoltà la difesa irpina e portandosi in vantaggio.