Avellino-Pescara i tifosi biancoverdi applaudono gli ospiti Gorgone | È stato un gesto di sportività incredibile
Durante la partita tra Avellino e Pescara, i tifosi biancoverdi hanno applaudito gli avversari dopo il gol di Gastón Brugman Duarte all’86’, un gesto di rispetto che ha sorpreso molti presenti allo stadio.
Il Pescara conquista tre punti fondamentali al Partenio-Lombardi grazie al gol di Gastón Brugman Duarte all’86’. Una rete che rompe l’equilibrio di una partita a lungo bloccata sullo 0-0, permettendo agli abruzzesi di consolidare la fiducia nel proprio percorso di salvezza. Sul riconoscimento del pubblico di Avellino: «È stato un gesto di sportività incredibile, davvero una cosa bellissima. Ringrazio il pubblico di Avellino, perché non è scontato fare un gesto del genere. Mi ha fatto molto piacere. Onore veramente a questo pubblico. Ripartiamo da qui, con una boccata di ossigeno e una spinta in più per credere in quello che possiamo fare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
