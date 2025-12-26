Bari – Avellino | le indicazioni per i tifosi biancoverdi in trasferta

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari – Avellino valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT 20252026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dello Stadio “San Nicola”.Percorso autostradale e. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Catanzaro-Avellino, le info per i tifosi biancoverdi

Leggi anche: Catanzaro-Avellino, 750 posti per i tifosi biancoverdi: le info sulla prevendita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.