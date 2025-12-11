Catanzaro-Avellino le info per i tifosi biancoverdi

Avellinotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i tifosi dell’Avellino sono invitati a seguire la squadra nel match di sabato 13 dicembre allo stadio “Ceravolo” contro il Catanzaro. Per agevolare l’organizzazione, il raduno è previsto dalle ore 15:00 presso la piazzola di sosta prima della galleria Sansinato sulla SS 280, come indicato nella mappa.

I tifosi dell’Avellino che seguiranno la squadra nella gara in programma sabato 13 dicembre allo stadio “Ceravolo” contro il Catanzaro dovranno radunarsi, a partire dalle ore 15:00, presso la piazzola di sosta situata prima della galleria Sansinato – SS 280 (come indicato nella foto). Sul posto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche: Sounas analizza il momento | Lavoro e sacrificio per ritrovarci

Leggi anche: Avellino settore ospiti esaurito | Insigne ai box Favilli verso il rientro

Il Mattino - Avellino, la statuetta di Tutino è diventata un must have. Ferrigno: "Nata grazie ai tifosi del Catanzaro" - Come si legge nell'articolo di Riccardo Cannavale su Il Mattino, "la statuetta di Tutino è nata grazie ad alcuni tifosi del. Secondo tuttob.com

catanzaro avellino info tifosiAvellino, Aiello: "Importante aver ritrovato continuità. Mercato? Dobbiamo sfoltire e prendere un centrale. A Catanzaro per giocarcela a viso aperto" - Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’incontro con i tifosi per Natale. Come scrive tuttob.com