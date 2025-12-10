Autostrade occhio ai cantieri Raffica di chiusure in Toscana
In Toscana, numerosi cantieri autostradali stanno causando diverse chiusure e deviazioni. Per chi deve viaggiare lungo l’Autostrada del Sole o sulla A11 Firenze Mare, è importante essere aggiornati sulle modifiche alle operazioni e pianificare di conseguenza. Ecco una mappa utile per orientarsi e affrontare al meglio gli spostamenti in questa fase.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Tanti cantieri in questi giorni sulla rete autostradale toscana, ecco la mappa da tenere bene in mente per chi ha in programma di spostarsi sull’Autostrada del Sole o sulla A11 Firenze Mare. Allacciamento con la FiPiLi. Sul raccordo tra la A1 e la FiPiLi, per lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Scandicci e l' allacciamento con la Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di quest'ultima. In alternativa, seguire le indicazioni per Firenze Centro e uscire allo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Ponte a Greveviadotto dell'Indiano, per poi rientrare dallo stesso verso PisaLivorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Occhio alla Notizia. . A Pesaro svolta sulle opere compensative. Comune e Autostrade concordano tre interventi: la Circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la rotatoria di Borgo Santa Maria. - facebook.com Vai su Facebook
