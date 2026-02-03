Incidenti su strade e autostrade rallentamenti e code

A Genova e dintorni il traffico si è bloccato questa mattina, nonostante il cielo sia sereno. Diversi incidenti lungo le strade e le autostrade del nodo hanno causato lunghe code e rallentamenti. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e cercare di riaprire le corsie il prima possibile. La circolazione resta molto congestionata, con automobilisti bloccati in diversi punti.

Non risultano feriti gravi, ma forti ripercussioni sul traffico. Interessate A26, A10 e sopraelevata A Genova e dintorni non piove dalle prime luci del giorno, eppure il traffico è andato in tilt sia in città che sulle autostrade del nodo, complici alcuni incidenti stradali. Poco prima delle 9 la polizia locale ha segnalato che sulla sopraelevata strada Aldo Moro, in direzione ponenterampa verso casello Genova Ovest, il transito veicolare è stato interdetto a causa di un incidente stradale. Il transito veicolare viene deviato sull'uscita di via di Francia. Sul posto sono intervenute in codice giallo auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca del distaccamento di Carignano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Autostrade

Questa mattina, sulla A4 tra Dolo e Padova est, si registrano già i primi rallentamenti.

GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

Ultime notizie su Genova Autostrade

