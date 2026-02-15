Auto nel fosso Elena deve la vita al fratello che l’ha salvata Ma per Duccio alla guida non c’è stato niente da fare
Elena è sopravvissuta perché suo fratello Duccio ha preso il volante e l’ha tirata fuori da un’auto finita in un fosso, ma lui non ce l’ha fatta. La scena si è svolta tra pochi istanti, ma sono stati abbastanza per cambiare tutto. La macchina si è cappottata, e il veicolo si è fermato in un punto difficile da raggiungere, lasciando i soccorritori con il cuore in gola.
Pietrasanta, 15 febbraio 2026 – Sono stati pochi ma interminabili secondi quelli che hanno evitato che la tragedia di Montramito diventasse ancora più drammatica e che il tributo di giovani vite fosse ancora più pesante. È stato quando Matteo Barsi, dopo il tonfo dell’auto nella gora di Stiava, ha avuto la prontezza di riflessi non solo di uscire dall’abitacolo, ma di trascinare con sé la sorella Elena, salvandole la vita. Con il cuore in gola, e con il pensiero per l’amico Duccio sperando fino all’ultimo che potesse farcela, ha poi adagiato la sorella sul ventre dell’auto capovolta ed è corso in strada andando a suonare ai citofoni delle case per chiedere disperatamente aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vita
Cascina: muore nell’auto precipitata in un fosso. Salvo il marito che era alla guida: uscito dall’abitacolo e aiutato da un passanteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Auto nel fosso, Elena deve la vita al fratello che l’ha salvata. Ma per Duccio alla guida non c’è stato niente da fare.
Incidente nella notte: Auto in un fosso guidatore di 27 anni morto, salvi l'amico e la sorella 25enneLucca, incidente automobilistico nella notte, protagonisti 3 giovani, uno di questi non ce l'ha fatta, le cause ancora sconosciute, forse la stanchezza o l'alta velocità. notizie.it
Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vitaLa vittima aveva 27 anni. Secondo una prima ricostruzione il sopravvissuto allo schianto avrebbe rianimato la sorella per poi allertare i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale ... msn.com
L'auto finisce nel fosso: 25enne riesce a salvare la vita alla sorella. L'amico di 27 anni muore >> https://buff.ly/X04D7ec facebook
Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso, ferito il conducente x.com