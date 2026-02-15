Auto nel fosso Elena deve la vita al fratello che l’ha salvata Ma per Duccio alla guida non c’è stato niente da fare

Elena è sopravvissuta perché suo fratello Duccio ha preso il volante e l’ha tirata fuori da un’auto finita in un fosso, ma lui non ce l’ha fatta. La scena si è svolta tra pochi istanti, ma sono stati abbastanza per cambiare tutto. La macchina si è cappottata, e il veicolo si è fermato in un punto difficile da raggiungere, lasciando i soccorritori con il cuore in gola.