Cascina | muore nell’auto precipitata in un fosso Salvo il marito che era alla guida | uscito dall’abitacolo e aiutato da un passante
Aveva 79 anni: è morta dopo essere precipitata in un fosso pieno d'acqua con l'autoi guidata dal marito. Che è riuscito a salvarsi uscendo dall'abitacolo e aiutato da un passante. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E' accaduto lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio, nel comune di Cascina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
