Auto ferme | stop a bollo e assicurazione via libera alla rottamazione per 4 milioni di veicoli dal 20 febbraio

Il governo ha deciso di permettere la rottamazione di circa 4 milioni di auto ferme in Italia, a partire dal 20 febbraio, eliminando l’obbligo di pagare bollo e assicurazione. Questa scelta mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati, molti dei quali sono vecchi e non più funzionanti. Ora i proprietari potranno smaltire più facilmente le loro auto inattive senza sostenere costi inutili.

Auto Ferme, Basta Bollo e Assicurazione: La Svolta che Libera 4 Milioni di Veicoli. Milioni di auto ferme in Italia potranno essere finalmente rottamate dal 20 febbraio, ponendo fine all'obbligo per i proprietari di pagare bollo e assicurazione per veicoli inutilizzabili. La novità, che introduce anche norme più stringenti sui richiami dalle case automobilistiche, mira a liberare le città da "bombe ambientali" e a migliorare la sicurezza stradale. Una Pratica Paradossale Superata. Fino a oggi, proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo si trovavano in una situazione paradossale: costretti a sostenere i costi di bollo e, fino al 2024, anche dell'assicurazione, pur non potendo utilizzare il mezzo.