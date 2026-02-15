Auto ferme | stop a bollo e assicurazione via libera alla rottamazione per 4 milioni di veicoli dal 20 febbraio

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di permettere la rottamazione di circa 4 milioni di auto ferme in Italia, a partire dal 20 febbraio, eliminando l’obbligo di pagare bollo e assicurazione. Questa scelta mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati, molti dei quali sono vecchi e non più funzionanti. Ora i proprietari potranno smaltire più facilmente le loro auto inattive senza sostenere costi inutili.

Auto Ferme, Basta Bollo e Assicurazione: La Svolta che Libera 4 Milioni di Veicoli. Milioni di auto ferme in Italia potranno essere finalmente rottamate dal 20 febbraio, ponendo fine all’obbligo per i proprietari di pagare bollo e assicurazione per veicoli inutilizzabili. La novità, che introduce anche norme più stringenti sui richiami dalle case automobilistiche, mira a liberare le città da “bombe ambientali” e a migliorare la sicurezza stradale. Una Pratica Paradossale Superata. Fino a oggi, proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo si trovavano in una situazione paradossale: costretti a sostenere i costi di bollo e, fino al 2024, anche dell’assicurazione, pur non potendo utilizzare il mezzo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Veicoli fermi e rottami: dal 2026 radiazione facilitata e stop al bollo per 4 milioni di auto in Italia.

Il governo ha annunciato che dal 20 febbraio 2026, circa quattro milioni di auto ferme e abbandonate in Italia potranno essere facilmente eliminate grazie a una nuova legge.

Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo, addio al bollo: cosa cambia

Nel 2026, i proprietari di veicoli con fermo amministrativo o destinati alla rottamazione affrontano cambiamenti significativi, come spiega Federcarrozzieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli Stati Uniti e la fine dello stop e start nelle auto; Tariffe della sosta ritoccate, erano ferme da 15 anni; Blocco del traffico a Brescia: domani ferme auto diesel fino Euro 4; L’auto non si ferma e urta una ciclista in via Brigata Mantova in città.

Stellantis, nuovo stop a Cassino: ferme le linee di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati GrecaleLo stabilimento di Cassino si fermerà da questo pomeriggio per la carenza di ordini di Giulia, Stelvio e Grecale. Oggi manifestazione dei sindacati al Ministero. msn.com