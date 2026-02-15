Veicoli fermi e rottami | dal 2026 radiazione facilitata e stop al bollo per 4 milioni di auto in Italia

Il governo ha annunciato che dal 20 febbraio 2026, circa quattro milioni di auto ferme e abbandonate in Italia potranno essere facilmente eliminate grazie a una nuova legge. Questa misura permette di radiare i veicoli inattivi senza troppi ostacoli e di eliminare i costi del bollo per i proprietari. La legge mira a ridurre i veicoli inutilizzati che occupano spazio e creano problemi nelle città. In molti casi, i proprietari potranno liberarsi delle auto senza dover affrontare procedure complicate o spese eccessive.

Addio alle "Auto Fantasma": Rottamazione Facilitata e Stop al Bollo per Milioni di Veicoli. Dal 20 febbraio 2026, una nuova legge rivoluziona la gestione dei veicoli con fermo amministrativo in Italia, offrendo una via d'uscita a milioni di proprietari gravati da costi inutili e semplificando la rimozione di mezzi abbandonati. La legge 142026, promossa da Federcarrozzieri, prevede la radiazione semplificata e l'esenzione dal bollo auto per i veicoli non più utilizzabili, oltre all'istituzione di un database pubblico per le auto soggette a richiami di fabbrica non eseguiti. Un Problema Annoso Risolto: La Radiazione Semplificata e l'Esenzione dal Bollo.