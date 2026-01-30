Taiwan completes first undersea trial for domestically made submarine

Taiwan ha portato a termine il primo collaudo in mare del suo sottomarino costruito interamente in casa. La prova si è svolta giovedì e rappresenta un passo importante per il progetto nazionale, che mira a rafforzare le capacità militari dell’isola. Ora la marina taiwanese attende i prossimi test prima di mettere in servizio il sottomarino.

It said the submarine had carried out a "shallow-water submerged navigation test". "Submarines are a key strategic capability with deterrent power," it said, after the test off the southern Taiwanese port of Kaohsiung. The Narwhal had been due to be delivered to the navy in 2024, joining two existing submarines purchased from the Netherlands in the 1980s, but the programme has been hit with delays. Taiwan has said it hopes to deploy at least two such domestically developed submarines by 2027, and possibly equip later models with missiles. The first submarine, with a price tag of T$49.36 billion ($1.

