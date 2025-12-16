Maltempo in arrivo temporali e raffiche di vento | scatta l' allerta meteo

Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore. L'allerta è valida dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre, coinvolgendo diverse zone tra cui la Piana campana, Napoli, e la Penisola sorrentina-amalfitana. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni.

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana. Napolitoday.it

