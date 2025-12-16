Maltempo in arrivo temporali e raffiche di vento | scatta l' allerta meteo

Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore. L'allerta è valida dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre, coinvolgendo diverse zone tra cui la Piana campana, Napoli, e la Penisola sorrentina-amalfitana. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni.

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana. Napolitoday.it Maltempo in Italia forti temporali e raffiche di vento ecco le regioni a rischio. Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meteo – Maltempo in arrivo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi, non esclusi locali nubifragi - Al via una fase di maltempo sull'Italia con piogge e temporali soprattutto su alcune regioni e localmente non esclusi dei nubifragi ... centrometeoitaliano.it

Maltempo in Sicilia: bassa pressione in arrivo, allerta gialla e piogge intense su tutta la regione - Un’area di bassa pressione interesserà l’intera Sicilia, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata di domani. 98zero.com

#Maltempo in arrivo: piogge e nevicate su gran parte d'Italia Dopo un periodo di stabilità, l'arrivo di flussi umidi e perturbazioni atlantiche porterà piogge e nevicate diffuse, con un impatto significativo su Liguria, alta Toscana e Sardegna orientale x.com

Maltempo in arrivo sulla Sicilia: piogge intense, temporali e vento forte, scatta l’allerta gialla Peggioramento dalle prime ore di domani sui versanti meridionali e ionici dell’Isola, sotto osservazione il messinese ionico per possibili criticità idrogeologiche... - facebook.com facebook

