ATP Dallas 2026 Ben Shelton rimonta Taylor Fritz e vince il quarto titolo in carriera

Ben Shelton ha vinto il torneo ATP di Dallas 2026 dopo aver rimontato Taylor Fritz, che era il favorito del torneo, in finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in un’ora e cinquantuno minuti. Shelton ha conquistato così il suo quarto titolo in carriera.

Nella finale del torneo ATP di Dallas Ben Shelton, secondo favorito del tabellone, rimonta il connazionale Taylor Fritz, testa di serie numero uno, 3-6 6-3 7-5 in un'ora e cinquantuno minuti. Il numero 9 ATP si aggiudica così il quarto titolo della sua carriera, il secondo 500 dopo Tokyo 2023. La prima testa di serie tiene rapidamente il turno di battuta dell'1-0 con due ace e firma il break del 2-0 forzando l'errore del rivale. Shelton si sblocca con il 3-1, il suo avversario però non concede sconti e con il quinto ace allunga sul 4-1. I due contendenti difendono autorevolmente i rispettivi turni di battuta fino all'ottavo gioco.