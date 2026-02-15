Dallas | Fritz e Shelton sfida generazionale a stelle e strisce per il titolo del 2026

Fritz e Shelton, due giovani tennisti statunitensi, si preparano a sfidarsi per il titolo del 2026 a Dallas. La partita rappresenta un testa a testa tra una vecchia gloria e una promessa emergente, entrambi determinati a lasciare il segno. Fritz, che ha già vinto diversi tornei, e Shelton, considerato il talento più promettente della nuova generazione, si affronteranno in un match che potrebbe cambiare il panorama del tennis americano.

Dallas: Fritz e Shelton si Sfideranno per il Titolo in un Finale che Incarna il Futuro del Tennis Americano. Taylor Fritz e Ben Shelton si contenderanno il trofeo del Nexo Dallas Open 2026, in Texas, dopo aver superato rispettivamente Marin Cilic e Denis Shapovalov in semifinali combattute. La finale rappresenta un momento chiave per il tennis statunitense, con due giocatori che incarnano una nuova generazione di talenti pronti a competere ai massimi livelli. Fritz Supera Cilic in una Battaglia di Nervi. Taylor Fritz ha raggiunto la finale sconfiggendo Marin Cilic in due tie-break intensi. Il campione di Flushing Meadows 2014, Cilic, 37 anni, ha dimostrato una notevole resilienza e un’ottima condizione fisica, rientrando tra i top 50 del ranking mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana il Dallas Open 2026 si gioca al Ford Center at the Star di Frisco, in Texas.

Taylor Fritz ha raggiunto le semifinali dell’ATP Dallas 2026 dopo aver vinto una partita intensa contro Sebastian Korda, durato due ore e mezza.

