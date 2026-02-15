Dallas | Fritz e Shelton sfida generazionale a stelle e strisce per il titolo del 2026

Fritz e Shelton, due giovani tennisti statunitensi, si preparano a sfidarsi per il titolo del 2026 a Dallas. La partita rappresenta un testa a testa tra una vecchia gloria e una promessa emergente, entrambi determinati a lasciare il segno. Fritz, che ha già vinto diversi tornei, e Shelton, considerato il talento più promettente della nuova generazione, si affronteranno in un match che potrebbe cambiare il panorama del tennis americano.

Dallas: Fritz e Shelton si Sfideranno per il Titolo in un Finale che Incarna il Futuro del Tennis Americano. Taylor Fritz e Ben Shelton si contenderanno il trofeo del Nexo Dallas Open 2026, in Texas, dopo aver superato rispettivamente Marin Cilic e Denis Shapovalov in semifinali combattute. La finale rappresenta un momento chiave per il tennis statunitense, con due giocatori che incarnano una nuova generazione di talenti pronti a competere ai massimi livelli. Fritz Supera Cilic in una Battaglia di Nervi. Taylor Fritz ha raggiunto la finale sconfiggendo Marin Cilic in due tie-break intensi. Il campione di Flushing Meadows 2014, Cilic, 37 anni, ha dimostrato una notevole resilienza e un’ottima condizione fisica, rientrando tra i top 50 del ranking mondiale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Dallas Open 2026: Fritz e Shelton dominano il tabellone, Cobolli e Bellucci alla prova in Texas.

Questa settimana il Dallas Open 2026 si gioca al Ford Center at the Star di Frisco, in Texas.

ATP Dallas 2026, Fritz e Shelton soffrono ma sono in semifinale. Avanti anche Shapovalov

Taylor Fritz ha raggiunto le semifinali dell’ATP Dallas 2026 dopo aver vinto una partita intensa contro Sebastian Korda, durato due ore e mezza.

