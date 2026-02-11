ATP Dallas 2026 risultati 10 febbraio | avanzano agli ottavi Taylor Fritz e Ben Shelton fuori Learner Tien

L’ATP di Dallas 2026 entra nel vivo del primo turno. Oggi sono arrivati alcuni risultati importanti: Fritz e Shelton sono passati agli ottavi, mentre Tien è stato eliminato. In campo italiano, invece, Cobolli ha subito una sconfitta in meno di un’ora contro il britannico Jack Pinnington Jones, che ha vinto con un doppio 6-2. La corsa al titolo continua con sfide ancora aperte.

Prosegue il primo turno dell' ATP 500 di Dallas, e non arrivano buone notizie in casa Italia, con Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, sconfitto dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un duplice 6-2 in appena 54 minuti. Il croato Marin?ili? elimina il numero 6, lo statunitense Learner Tien, piegato per 7-5 7-6 (4), mentre il serbo Miomir Kecmanovi? rimonta il qualificato nipponico Sho Shimabukuro, sconfitto per 6-7 (3) 6-3 7-6 (3), infine il numero 7, il canadese Denis Shapovalov, liquida il qualificato spagnolo Rafael Jódar per 6-1 6-2. Vanno agli ottavi quattro statunitensi: Alex Michelsen rimonta il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto per 5-7 6-4 6-4, mentre il numero 2, Ben Shelton, regola il canadese Gabriel Diallo, piegato con un doppio 6-4.

