ATP Buenos Aires 2026 Pedro Martinez sfiderà Luciano Darderi nei quarti di finale Avanza Baez

Pedro Martinez ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dell’ATP250 di Buenos Aires dopo aver battuto un avversario in rimonta, mentre Luciano Darderi ha ottenuto un successo convincente sulla terra rossa argentina. La sorpresa della giornata è stata la vittoria di Baez, che ha prevalso su un favorito, e ora si prepara a sfidare Darderi nei quarti.

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell'ATP250 di Buenos Aires. Sulla particolare terra rossa argentina il cammino di Luciano Darderi è iniziato col piglio giusto. Il classe 2002 nativo di Villa Gesell, testa di serie n.2 di questo torneo, si è imposto agevolmente contro il cileno Tomas Barrios Vera (n.114 del ranking) col punteggio di 6-1 6-3 in 72? di gioco. L'italo-argentino ha messo in mostra un tennis potente, che ben si sposa con le caratteristiche del mattone tritato sudamericano. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Pedro Martinez. L'iberico (n.94 del mondo) si è imposto contro il padrone di casa Juan Manuel Cerundolo (n. Buenos Aires: Tabilo elimina il campione Fonseca, trionfano i tennisti argentini nei quarti di finale dell'ATP 250. Juan Tabilo sorprende il pubblico di Buenos Aires eliminando il favorito e campione in carica Fonseca, grazie a una partita giocata con grande determinazione e senza lasciare spazio alle sue solite potenzialità. ATP Auckland 2026, Luciano Darderi cede in tre set a Marcos Giron nei quarti Nel torneo ATP 250 di Auckland 2026, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale. ATP Buenos Aires 2026, esordio sul velluto per Darderi. L'azzurro travolge Barrios VeraSi rivela poco più di una passeggiata l'esordio stagionale sulla terra battuta per Luciano Darderi. Negli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires ATP 250 Buenos Aires 2026: Luciano Darderi domina Barrios Vera e vola ai quartiParte con il piede giusto la tournée sudamericana di Luciano Darderi. All'ATP 250 di Buenos Aires 2026 l'azzurro supera in poco 1 ora e 20 minuti Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3, centra