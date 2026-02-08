Ancona l’atletica giovanile brilla | Studentesca Milardi Rieti conquista oro e podi ai Campionati Italiani Indoor

Questa mattina, ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, la Studentesca Milardi Rieti ha dominato tra gli under 20. I giovani atleti della squadra hanno conquistato l’oro e diversi podi, confermando il buon momento dell’atletica giovanile italiana. La gara si è svolta con entusiasmo e determinazione, e i risultati sono arrivati subito, portando a casa molte soddisfazioni.

Studentesca Milardi Rieti: un trionfo giovanile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor di Ancona. Ancona ha fatto da cornice a un fine settimana di sport intenso e ricco di soddisfazioni per la Studentesca Milardi Rieti, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor. La società reatina ha concluso la competizione con un bottino significativo, proiettandosi tra le realtà più promettenti del panorama atletico giovanile nazionale. Raffaella Tsimi Atana, Valerio Ciaramella e gli altri atleti reatini si sono distinti per performance di alto livello, conquistando medaglie e piazzamenti che testimoniano la solidità del vivaio e l’efficacia del lavoro degli allenatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ancona italiani Atletica 75, poker tricolore ad Ancona: quattro atleti ai Campionati Italiani indoor L’Atletica 75 di Cattolica conquista quattro medaglie ai Campionati Italiani indoor ad Ancona. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ancona italiani Argomenti discussi: L’Atletica 75 cala il poker ai Campionati Italiani di Ancona; Promesse: da Ancona all'atletica dei grandi; Ancona U20/U23: Subito d’Oro Gelpi e Trinchera; L’Atletica Winner spacca il cronometro ad Ancona: è record italiano M35 nel 4×200. LIVE Ancona atletica: Campionati Italiani juniores e promesse in diretta su Atletica Italiana TVCampionati Italiani juniores e promesse indoor: seconda giornata in corso ad Ancona con altri 30 titoli da assegnare. Gare, protagonisti e risultati aggiornati in tempo reale su Atletica Italiana TV e ... sportface.it Ancona Day 1: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30 – Le emozioni su Atletica Italiana TVNel Day 1 dei Tricolori Juniores e Promesse indoor di Ancona cade il primato U20 dei 3000 di marcia con Serena Di Fabio. Titoli nella velocità per Pagliarini, B ... sportface.it Aggiornamenti da Ancona: nella finale dei 1500 mt Under 20 vittoria per Alessandro Casoni (Fiamme Azzurre) in 3'57"35 dopo un bellissimo testa a testa con Valerio Ciaramella Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi (stesso tempo). Terzo posto per Fabio facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.