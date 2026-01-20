È aperto l’ambulatorio temporaneo a Trezzo, disponibile per le prenotazioni. Questa iniziativa nasce dall’accordo tra medici di famiglia per garantire assistenza ai pazienti rimasti senza copertura, dopo il pensionamento del collega Federico Magno. Un servizio che mira a mantenere la continuità assistenziale sul territorio, offrendo supporto e cure ai residenti in questa fase di transizione.

Via all’ alleanza fra medici di famiglia per coprire i pazienti di Trezzo “orfani“, dopo l’addio per raggiunti limiti di età di un collega, Federico Magno. Da ieri, è aperto l’ ambulatorio temporaneo nella sede della protezione civile. Il servizio è gestito da un programma informatico che "permetterà al medico di turno di accedere al Fascicolo sanitario elettronico, operando così in modo del tutto simile al medico di fiducia", spiega il Comune. Per accedere è obbligatorio l’appuntamento che si può prendere in diversi modi: attraverso l’app Elty, telefonando ai numeri 3468509715, 3426630973 (da lunedì a venerdì dalle 08. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambulatorio temporaneo, via alle prenotazioni

L’ambulatorio medico temporaneo entra in funzioneÈ stato inaugurato lo scorso novembre, e ora l’ambulatorio medico temporaneo di Baruccana è ufficialmente in funzione.

Leggi anche: Ponte dell'Immacolata: volano le prenotazioni alle Terme

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ambulatorio temporaneo, via alle prenotazioni - Via all’alleanza fra medici di famiglia per coprire i pazienti di Trezzo “orfani“, dopo l’addio per raggiunti limiti di ... ilgiorno.it