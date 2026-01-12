Bergamo nuova piazza di Campagnola | dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio

Dal 19 al 23 gennaio, l'incrocio di piazza di Campagnola a Bergamo sarà chiuso per lavori di completamento. La chiusura interesserà le vie San Giovanni Bosco, Gasparini e Campagnola, con l’obiettivo di terminare la fase finale dei lavori di riqualificazione. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e di seguire eventuali aggiornamenti.

VIABILITÀ. Lavori in dirittura d’arrivo, si passa alla fase conclusiva. Coinvolte le vie vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

