Assalto portavalori | reparti speciali a caccia dei complici dei foggiani trovata seconda auto della gang

Le forze dell’ordine stanno cercando i complici dei criminali di Foggia, dopo aver trovato una seconda auto presumibilmente usata durante l’assalto di lunedì scorso. La vettura è stata scoperta nelle vicinanze del cimitero di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, e potrebbe essere collegata alla rapina da circa 6 milioni di euro. Gli investigatori sospettano che questa auto abbia avuto un ruolo nel piano dei ladri, che hanno tentato di portare via il denaro da un furgone portavalori.

Auto rubate, simili a quelle in uso alla polizia giudiziaria, nel tentativo di essere scambiati per le forze dell'ordine, tant'è che uno dei veicoli impiegati durante il colpo era dotato di un lampeggiante. Per dare la caccia agli altri banditi della gang sono scesi in campi i reparti speciali del comando generale dell'Arma dei carabinieri: gli squadroni eliportati dei Cacciatori di Puglia e Calabria. E i 'Falchi d'Aspromonte", quelli che danno la caccia agli 'ndranghetisti. L'indagine ore passata alla Direzione distrettuale antimafia. Resta in piedi la tesi del metodo mafioso, uno dei capi di imputazioni nei confronti degli arrestati, e l'ipotesi che esponenti della Sacra Corona Unita abbiano offerto supporto logistico.