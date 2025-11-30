Asja Zenere | È una figata a Tremblant carica di fiducia
Prima top ten in carriera per Asja Zenere, che finisce nona nel gigante di Copper, negli USA. La veneta, già 12a nella prima manche, ha chiuso in 2’00?69, risultando la miglior italiana a 1’78” dalla neozelandese Alice Robinson, trionfatrice con pieno merito quest’oggi. Così Zenere ai microfoni FISI: “ È una figata, sono soddisfatta perché ho sciato bene, quando ho tagliato il traguardo e mi sono vista terza pensavo di avere fatto una brutta manche, ma ho visto Ljutic realizzare un gran tempo e ho cominciato a sperare. Adesso andiamo a Tremblant con lo stesso atteggiamento, carichi di fiducia, portando in pista lo stesso atteggiamento in termini di aggressività e di testa “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Classifica finale del gigante di Copper Mountains, bene Asja Zenere nei 10 e anche Goggia 17ma , Della Mea 26 ma e infine Lara 12 ma - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Asja Zenere "vede" la top 10 in gigante, il video della sua prima manche a Copper Mountain dlvr.it/TPXL7z Vai su X
da Enego ai mondiali in Norvegia - Nella giornata dei Campionati italiani Giovani di Pila, interamente dedicata alle ragazze, si è distinta ancora una volta la vicentina della Forestale, Asja Zenere. Segnala ilgazzettino.it
la bionda Asja in Val d'Isère - Dopo gli anni della poliziotta di Gallio Giulia Gianesini, è il momento di Asja Zenere, 19 anni il 13 dicembre, spericolata discesista eneghese ... Da ilgazzettino.it
Sci: Zenere interrompe il dominio austriaco in Val Sarentino - G in Val Sarentino (otto vittorie in otto gare) e ha ottenuto il suo quarto trionfo in Coppa Europa. Segnala ansa.it