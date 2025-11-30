Asja Zenere | È una figata a Tremblant carica di fiducia

Prima top ten in carriera per Asja Zenere, che finisce nona nel gigante di Copper, negli USA. La veneta, già 12a nella prima manche, ha chiuso in 2’00?69, risultando la miglior italiana a 1’78” dalla neozelandese Alice Robinson, trionfatrice con pieno merito quest’oggi. Così Zenere ai microfoni FISI: “ È una figata, sono soddisfatta perché ho sciato bene, quando ho tagliato il traguardo e mi sono vista terza pensavo di avere fatto una brutta manche, ma ho visto Ljutic realizzare un gran tempo e ho cominciato a sperare. Adesso andiamo a Tremblant con lo stesso atteggiamento, carichi di fiducia, portando in pista lo stesso atteggiamento in termini di aggressività e di testa “. 🔗 Leggi su Oasport.it

