Le sneakers Adidas che hanno rubato la scena al Super Bowl

La scena del Super Bowl si anima ancora una volta, questa volta non solo con il football e la musica, ma anche con la moda. Tra le star che hanno attirato l’attenzione, spiccano le sneakers Adidas indossate da Bad Bunny, che sono diventate il vero protagonista tra gli appassionati di stile. I tifosi e i fan hanno subito notato il modello, che ha fatto parlare di sé sui social e nelle conversazioni quotidiane. Le scarpe sono state al centro di molte discussioni, dimostrando ancora una volta come il grande evento sportivo possa diventare anche un palcoscenico per le tendenze di

Life&People.it Il Super Bowl si conferma ancora una volta il palcoscenico più potente al mondo non solo per lo sport e la musica, ma anche per la moda, e, quest'anno a dominare la scena è stato Bad Bunny. L'artista portoricano ha portato sul palco dell'intervallo un'esibizione energica e carica di riferimenti alla cultura latina. Ma oltre alla performance, a catalizzare l'attenzione sono state le sneakers ai suoi piedi: le inedite adidas BadBo 1.0 "Resilience", non ancora lanciate ufficialmente sul mercato. L'interesse in Italia era già altissimo prima dello show: nell'ultima settimana le ricerche Google per "a che ora Bad Bunny Super Bowl" sono aumentate del 1850%, segno dell'attesa per la sua esibizione. Bad Bunny ha presentato la sua prima sneaker signature con adidas durante l'Halftime Show del Super Bowl 2026. Durante l'Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe. Bad Bunny al Super Bowl non ha portato solo musica: il suo ingresso sul palco ha acceso subito l'attenzione anche per quello che indossava. Total white, linee pulite e un'estetica che richiama le origini. Un look apparentemente essenziale, ma carico di riferimenti. Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio

