Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5. C’è Posta per Te ha conquistato il pubblico, battendo di poco The Voice Kids, che comunque ha registrato numeri importanti. La serata ha mostrato ancora una volta come i programmi di Maria De Filippi riescano a tenere alta la guardia e attirare tanti spettatori.

Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano ha visto una sfida ravvicinata tra Rai1 e Canale5, con il programma di Maria De Filippi leggermente in vantaggio per ascolti. Su Canale5, C’è Posta per Te ha raccolto 3.590.000 spettatori pari al 23,9% di share dalle 21:24 alle 00:37. Su Rai1, invece, The Voice Kids ha intrattenuto 3.207.000 spettatori con uno share del 21,6% dalle 21:22 alle 00:44. Sport e film in prima serata. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2 hanno registrato 1.989.000 spettatori pari al 10,7% per il curling dalle 21:01 alle 22:03, mentre il pattinaggio artistico ha interessato 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C'è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids

#C’è-Posta-per-Te || Sabato sera, su Canale 5, C’è Posta per Te ha battuto tutti gli altri programmi.

Ieri sera, su Rai1, “C’è Posta per Te” ha conquistato quasi 24 milioni di italiani, con il 23,9% di share.

