Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026 C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids
Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5. C’è Posta per Te ha conquistato il pubblico, battendo di poco The Voice Kids, che comunque ha registrato numeri importanti. La serata ha mostrato ancora una volta come i programmi di Maria De Filippi riescano a tenere alta la guardia e attirare tanti spettatori.
Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano ha visto una sfida ravvicinata tra Rai1 e Canale5, con il programma di Maria De Filippi leggermente in vantaggio per ascolti. Su Canale5, C’è Posta per Te ha raccolto 3.590.000 spettatori pari al 23,9% di share dalle 21:24 alle 00:37. Su Rai1, invece, The Voice Kids ha intrattenuto 3.207.000 spettatori con uno share del 21,6% dalle 21:22 alle 00:44. Sport e film in prima serata. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2 hanno registrato 1.989.000 spettatori pari al 10,7% per il curling dalle 21:01 alle 22:03, mentre il pattinaggio artistico ha interessato 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Approfondimenti su Posta Per Te
Ascolti TV Sabato 31 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la serata davanti a The Voice Kids
#C’è-Posta-per-Te || Sabato sera, su Canale 5, C’è Posta per Te ha battuto tutti gli altri programmi.
Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te 23.9%, The Voice Kids 21.6%
Ieri sera, su Rai1, “C’è Posta per Te” ha conquistato quasi 24 milioni di italiani, con il 23,9% di share.
Ultime notizie su Posta Per Te
Argomenti discussi: Ascolti tv, Rai 1 vince a mani basse: Milano-Cortina cattura 11 milioni di spettatori. Neanche La Ruota regge il colpo; Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e Gramellini: dati Auditel; Ascolti Tv: apertura Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 mln spettatori e 46% share; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Febbraio, in prima serata.
Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv di sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C’è Posta Per Te. In access prime time la sfida Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. fanpage.it
Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria cala per colpa delle OlimpiadiMaria De Filippi trionfa negli ascolti tv di ieri sera, ma è il peggior risultato della stagione con un vero boom di Rai 2 per le Olimpiadi. libero.it
È questo il segreto per Briana: divertirsi e lo fa cantando! Briana canta "Girls just want to have fun" di Cyndi Lauper | #TheVoiceKidsIT Semifinale facebook
Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.