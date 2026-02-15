Ascolti tv sabato 14 febbraio | The Voice Kids C’è Posta per Te Olimpiadi

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

Ascolti tv sabato 14 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Balla coi lupi. Su Rete 4 Non c'è due senza quattro. Su Canale 5 C'è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 14 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C'è Posta per te I dati sugli ascolti tv di sabato 7 febbraio mostrano che la serata è stata dominata da Rai 1 con la replica di The Voice Kids, che ha attirato un gran numero di spettatori. Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026 I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi. I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026: i film per San Valentino; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 14 Febbraio, in prima serata. E' Matteo Trullo il vincitore dell'edizione numero 4 di "The Voice Kids", il talent condotto da Antonella Clerici. Il concorrente, 13 anni, era nel Team di Nek.