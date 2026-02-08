I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi. Su Rai1, Maria De Filippi ha portato a casa un buon risultato con

Doppietta per la Rai nella giornata di sabato 7 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv, ma la prima serata l’ha conquistata Mediaset. I dati Auditel, infatti, hanno premiato C’è Posta per Te di Maria De Filippi contro The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, seppur di misura. La tv pubblica ha vinto, però, sia nel preserale (con L’Eredità che ha superato Caduta libera) che nell’access prime time (con Affari tuoi di Stefano De Martino che ha chiuso davanti a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti). Ecco tutti i dati Auditel della giornata di sabato 7 febbraio 2026. Ascolti tv 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience inclusa: Canale5, C’è Posta per Te: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026

Ascolti TV di ieri sabato 7 febbraio 2026: C'è Posta per te, The Voice Kids e le Olimpiadi i programmi più seguitiScopriamo insieme quali sono stati i programmi più visti nella serata di sabato 7 febbraio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria cala per colpa delle OlimpiadiMaria De Filippi trionfa negli ascolti tv di ieri sera, ma è il peggior risultato della stagione con un vero boom di Rai 2 per le Olimpiadi. libero.it

#CèPostaperTe vince la serata #TheVoiceKids si avvicina Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Raiuno The Voice Kids intrattiene 3.207.000 spettatori pari al 21.6% dalle 21:22 alle 00:44. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.590.0 facebook

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com