Ascolti tv sabato 7 febbraio | The Voice Kids Olimpiadi C’è Posta per te

I dati sugli ascolti tv di sabato 7 febbraio mostrano che la serata è stata dominata da Rai 1 con la replica di The Voice Kids, che ha attirato un gran numero di spettatori. La gara tra i più piccoli ha conquistato il pubblico di tutte le età, superando le altre trasmissioni in onda. Anche le Olimpiadi e C’è Posta per te hanno riscontrato buoni ascolti, ma niente ha battuto la popolarità dello show dedicato ai bambini.

Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Miami Supercops. Su Canale 5 C'è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 7 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.

