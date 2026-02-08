Ieri sera, su Rai1, “C’è Posta per Te” ha conquistato quasi 24 milioni di italiani, con il 23,9% di share. La stessa sera, su Canale 5, “The Voice Kids” ha fatto registrare oltre 3 milioni di spettatori, con il 21,6%. La gara tra i programmi ha dimostrato ancora una volta quale show tiene di più il pubblico davanti alla tv.

Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene 3.207.000 spettatori pari al 21.6% dalle 21:22 alle 00:44. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.590.000 spettatori con uno share del 23.9% dalle 21:24 alle 00:37. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una notte al museo 2 – La fuga raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Miami Supercops totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te 23.9%, The Voice Kids 21.6%

Approfondimenti su Posta Te

I dati sugli ascolti tv di sabato 7 febbraio mostrano che la serata è stata dominata da Rai 1 con la replica di The Voice Kids, che ha attirato un gran numero di spettatori.

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco un riepilogo degli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Posta Te

Argomenti discussi: Ascolti tv, Rai 1 vince a mani basse: Milano-Cortina cattura 11 milioni di spettatori. Neanche La Ruota regge il colpo; Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e Gramellini: dati Auditel; Ascolti Tv: apertura Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 mln spettatori e 46% share; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Febbraio, in prima serata.

Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv di sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C’è Posta Per Te. In access prime time la sfida Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. fanpage.it

Ascolti tv 7 febbraio, sfida aperta tra The Voice Kids e C’è Posta per TeSabato dopo sabato si consuma la sfida tra C’è Posta per Te e The Voice Kids: chi ha vinto nella gara degli ascolti tv ... dilei.it

Giovanni, Matteo, Leonardo e Miriam sono il Team perfetto secondo Nek per la sua prima Finale di The Voice Kids #TheVoiceKidsIT torna sabato 14 febbraio alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay facebook

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com