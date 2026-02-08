Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026 C’è Posta per Te 23.9% The Voice Kids 21.6%
Ieri sera, su Rai1, “C’è Posta per Te” ha conquistato quasi 24 milioni di italiani, con il 23,9% di share. La stessa sera, su Canale 5, “The Voice Kids” ha fatto registrare oltre 3 milioni di spettatori, con il 21,6%. La gara tra i programmi ha dimostrato ancora una volta quale show tiene di più il pubblico davanti alla tv.
Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene 3.207.000 spettatori pari al 21.6% dalle 21:22 alle 00:44. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.590.000 spettatori con uno share del 23.9% dalle 21:24 alle 00:37. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una notte al museo 2 – La fuga raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Miami Supercops totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
