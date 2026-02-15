Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids C' è Posta per te e le Olimpiadi invernali

Sabato 14 febbraio, la finale di The Voice Kids ha attirato più spettatori rispetto a C’è Posta per Te e alle Olimpiadi invernali, portando a casa il primato negli ascolti televisivi. I dati ufficiali indicano che circa 3 milioni di italiani hanno seguito la trasmissione musicale, mentre le altre due trasmissioni si sono fermate a quote inferiori. La differenza di pubblico si è vista soprattutto nelle fasce più giovani, dove The Voice Kids ha riscosso grande successo.

La Rai cala il tris nella giornata di sabato 14 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in tutti e tre gli slot caldi per l’auditel, dal preserale all’access prime time e la prima serata. In preserale è Marco Liorni con L’Eredità (Rai1) ad avere la meglio su Max Giusti e Caduta Libera (Canale5), poi Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla la doppietta battendo Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna. Ciliegina sulla torta il serale, con The Voice Kids (Rai1) che batte C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Sul podio anche le Olimpiadi invernali (Rai2), seguite da In altre parole (La7), Una notte al museo 3 (Italia1), Non c’è due senza quattro (Rete4), Balla coi lupi (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi.

Sabato 17 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i principali programmi della prima serata televisiva.

