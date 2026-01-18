Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids C' è Posta per Te e In altre parole

Sabato 17 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i principali programmi della prima serata televisiva. The Voice Kids ha affrontato C’è Posta per Te e In altre parole, offrendo agli spettatori diverse opzioni di intrattenimento. Gli ascolti hanno evidenziato le preferenze del pubblico in questa giornata, con risultati che riflettono le scelte di una serata ricca di proposte. Ecco i dati relativi agli ascolti tv di questa sera.

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate. Mediaset non ha centrato il tris nella giornata di sabato 17 gennaio 2026 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato vincere nel preserale con L’Eredità, che ha avuto la meglio su Caduta libera, ma non è riuscita a imporsi invece tra access prime time e prima serata. In access prime time è ancora una volta Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna a chiudere davanti ad Affari Tuoi di Stefano De Martino, in prima serata invece C’è Posta per Te di Maria De Filippi (Canale5) si conferma davanti a The Voice Kids di Antonella Clerici (Rai1) e In altre parole (La7). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv 17 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, i dati della Ruota e Affari Tuoi

ASCOLTI TV 17 GENNAIO 2026: C’È POSTA PER TE, THE VOICE KIDS, IN ALTRE PAROLE

