Il programma The Voice Kids ha vinto la serata del 14 febbraio 2026, battendo Maria De Filippi e il suo show su Rai 1, per la prima volta in modo così netto. La vittoria arriva dopo settimane di ascolti in crescita, grazie anche alla presenza di giovani talenti molto amati dal pubblico. Questa volta, la trasmissione di Antonella Clerici ha conquistato più spettatori rispetto alla concorrenza, segnando un sorpasso storico nelle preferenze degli italiani.

Sabato 14 febbraio 2026 segna un cambio di gerarchie: Rai 1 con The Voice Kids supera Maria De Filippi e conferma il trend positivo del talent show di Antonella Clerici. La battaglia del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 ha vissuto un periodo di crescente tensione: settimana dopo settimana, la forbice tra i due colossi dell'intrattenimento si è ridotta, fino al sorpasso con la finale di The Voice Kids ai danni di C'è Posta per Te. I numeri confermano che il pubblico italiano, sempre più frammentato, ha premiato la novità e la freschezza del talent musicale targato Rai1. Sabato 14 febbraio 2026 segna così una serata storica: per la prima volta da anni, Maria De Filippi non riesce a mantenere la leadership assoluta del sabato sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 14 febbraio: The Voice Kids batte De Filippi in un sorpasso storico

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

Sabato 14 febbraio 2026, Matteo Trullu ha vinto la finale di The Voice Kids, portando il programma a conquistare il 23,4% di share.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.