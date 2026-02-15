Ascolti TV 14 febbraio | The Voice Kids batte De Filippi in un sorpasso storico
Il programma The Voice Kids ha vinto la serata del 14 febbraio 2026, battendo Maria De Filippi e il suo show su Rai 1, per la prima volta in modo così netto. La vittoria arriva dopo settimane di ascolti in crescita, grazie anche alla presenza di giovani talenti molto amati dal pubblico. Questa volta, la trasmissione di Antonella Clerici ha conquistato più spettatori rispetto alla concorrenza, segnando un sorpasso storico nelle preferenze degli italiani.
Sabato 14 febbraio 2026 segna un cambio di gerarchie: Rai 1 con The Voice Kids supera Maria De Filippi e conferma il trend positivo del talent show di Antonella Clerici. La battaglia del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 ha vissuto un periodo di crescente tensione: settimana dopo settimana, la forbice tra i due colossi dell'intrattenimento si è ridotta, fino al sorpasso con la finale di The Voice Kids ai danni di C'è Posta per Te. I numeri confermano che il pubblico italiano, sempre più frammentato, ha premiato la novità e la freschezza del talent musicale targato Rai1. Sabato 14 febbraio 2026 segna così una serata storica: per la prima volta da anni, Maria De Filippi non riesce a mantenere la leadership assoluta del sabato sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi
Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.
Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026. Vince The Voice Kids (23.4%), C’è Posta per Te 22.1%
Sabato 14 febbraio 2026, Matteo Trullu ha vinto la finale di The Voice Kids, portando il programma a conquistare il 23,4% di share.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice batte MariaAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it
Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te perde per la prima volta. Clerici trionfaUn sabato sera all’insegna dei grandi titoli, quello di San Valentino, che ha visto dominare, ancora una volta, Maria De Filippi ... dilei.it
Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com