Ascoli Piceno | Seminario nazionale su ascesi e francescanesimo per docenti e appassionati

A Ascoli Piceno si svolge un seminario dedicato all’ascesi e al francescanesimo, perché molti insegnanti e appassionati vogliono approfondire le radici spirituali del Medioevo. Durante l’evento, i partecipanti ascoltano relatori che spiegano come i monaci francescani praticavano l’umiltà e la rinuncia, portando alla luce dettagli poco noti sui loro rituali quotidiani.

Ascoli Piceno Riscopre il Medioevo: Un Seminario sull’Ascetismo e il Francescanesimo per Insegnanti e Appassionati. Ascoli Piceno, nelle Marche, si prepara ad un intenso viaggio nel Medioevo. L’Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli” e il liceo classico “Stabili-Trebbiani” danno il via a un seminario dedicato all’ascetismo e al francescanesimo, un’opportunità di formazione riconosciuta a livello nazionale e aperta anche alla partecipazione online. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero della Cultura, mira a esplorare le complesse sfaccettature di un periodo cruciale per la storia e la spiritualità italiana ed europea.🔗 Leggi su Ameve.eu “Radix”, è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini: il viaggio continua domani su Rai3 Ascoli Piceno, nuova aggressione agli infermieri del Pronto Soccorso A Ascoli Piceno, si registra una nuova aggressione ai danni degli infermieri del Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Al Conservatorio Pergolesi il seminario di concertazione con il M° Maurizio Billi - Tutte le notizie della provincia di Fermo. Successo ad Ascoli il Seminario Formativo Nazionale promosso dalla Protezione Civile dell’Associazione Nazionale BersaglieriL’iniziativa si colloca nel contesto del Polo Formativo Nazionale della Protezione Civile dei Bersaglieri, presentato lo scorso 30 novembre e realizzato nella città delle Cento Torri ... picenooggi.it A Ascoli Piceno il Raduno nazionale Bersaglieri a maggioDal 2 al 5 maggio si terrà in Ascoli Piceno il 71/o Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (Anb). L'iniziativa è stata presentata oggi ad Ancona a Palazzo Raffaello, sede della ... ansa.it Apprezzamento per le misure annunciate ad Ascoli Piceno, ma il sindacato chiede separazione dei percorsi assistenziali, potenziamento territoriale e incremento dei ricoveri per ridurre le attese facebook