Radix è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini | il viaggio continua domani su Rai3

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ”Città delle Cento Torri”, simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo centro storico, uno dei meglio conservati in tutta la Penisola, tanto da esser chiamato ”Il salotto d’Italia”. È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di ”Radix”, in onda martedì 30 dicembre alle 23.20 su Rai 3. Piccola e tranquilla città italiana, Ascoli ha oggi 45 mila abitanti, e svetta in cima alle classifiche della qualità della vita ma ha un passato tanto turbolento quanto ricco di storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

radix 232 ascoli piceno la nuova citt224 identitaria raccontata da sylos labini il viaggio continua domani su rai3

© Secoloditalia.it - “Radix”, è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini: il viaggio continua domani su Rai3

Leggi anche: Viaggio identitario con “Radix” ogni martedì su Rai3: a spasso nella provincia italiana. Si parte domani da Pomezia

Leggi anche: Radix, l’Italia che non ti aspetti: luoghi, storie e identità secondo Sylos Labini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

radix 232 ascoli picenoAscoli Piceno protagonista della seconda puntata di Radix - Domani sera su Rai3 il programma condotto da Edoardo Sylos Labini dedica una puntata ad Ascoli Piceno, tra centro storico, Quintana e grandi personaggi della tradizione cittadina ... lanuovariviera.it

radix 232 ascoli picenoRadix racconta Ascoli Picento da Ventidio Basso a Costantino Rozzi - È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di "Radix", in onda domani alle 23. msn.com

Rai3 presenta la seconda puntata di Radix 'Ascoli, la Città delle Cento Torri' - Domani, 30 dicembre, alle 23:10 su Rai3 sarà trasmessa la seconda puntata di Radix, il programma televisivo che racconta le città identitarie italiane. picusonline.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.