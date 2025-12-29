Radix è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini | il viaggio continua domani su Rai3
La ”Città delle Cento Torri”, simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo centro storico, uno dei meglio conservati in tutta la Penisola, tanto da esser chiamato ”Il salotto d’Italia”. È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di ”Radix”, in onda martedì 30 dicembre alle 23.20 su Rai 3. Piccola e tranquilla città italiana, Ascoli ha oggi 45 mila abitanti, e svetta in cima alle classifiche della qualità della vita ma ha un passato tanto turbolento quanto ricco di storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Viaggio identitario con “Radix” ogni martedì su Rai3: a spasso nella provincia italiana. Si parte domani da Pomezia
Leggi anche: Radix, l’Italia che non ti aspetti: luoghi, storie e identità secondo Sylos Labini
Ascoli Piceno protagonista della seconda puntata di Radix - Domani sera su Rai3 il programma condotto da Edoardo Sylos Labini dedica una puntata ad Ascoli Piceno, tra centro storico, Quintana e grandi personaggi della tradizione cittadina ... lanuovariviera.it
Radix racconta Ascoli Picento da Ventidio Basso a Costantino Rozzi - È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di "Radix", in onda domani alle 23. msn.com
Rai3 presenta la seconda puntata di Radix 'Ascoli, la Città delle Cento Torri' - Domani, 30 dicembre, alle 23:10 su Rai3 sarà trasmessa la seconda puntata di Radix, il programma televisivo che racconta le città identitarie italiane. picusonline.it
Rai3 presenta la seconda puntata di Radix: protagonista Ascoli Piceno, la sua storia ed i personaggi più illustri x.com
Sarà Ascoli Piceno la protagonista della prossima puntata di Radix in onda martedì 30 dicembre alle 23.10 su Rai3. Il direttore dei Musei Civici della cittadina marchigiana il prof. Stefano Papetti ed un mito della musica italiana, Saturnino, ci porteranno alla sc - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.