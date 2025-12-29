La ”Città delle Cento Torri”, simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo centro storico, uno dei meglio conservati in tutta la Penisola, tanto da esser chiamato ”Il salotto d’Italia”. È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di ”Radix”, in onda martedì 30 dicembre alle 23.20 su Rai 3. Piccola e tranquilla città italiana, Ascoli ha oggi 45 mila abitanti, e svetta in cima alle classifiche della qualità della vita ma ha un passato tanto turbolento quanto ricco di storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Radix”, è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini: il viaggio continua domani su Rai3

Leggi anche: Viaggio identitario con “Radix” ogni martedì su Rai3: a spasso nella provincia italiana. Si parte domani da Pomezia

Leggi anche: Radix, l’Italia che non ti aspetti: luoghi, storie e identità secondo Sylos Labini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascoli Piceno protagonista della seconda puntata di Radix - Domani sera su Rai3 il programma condotto da Edoardo Sylos Labini dedica una puntata ad Ascoli Piceno, tra centro storico, Quintana e grandi personaggi della tradizione cittadina ... lanuovariviera.it