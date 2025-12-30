Ascoli Piceno nuova aggressione agli infermieri del Pronto Soccorso
A Ascoli Piceno, si registra una nuova aggressione ai danni degli infermieri del Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni. La notizia è stata confermata da Maurizio Pelosi, segretario territoriale di Nursind. Questo episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà che i professionisti sanitari affrontano quotidianamente nel loro lavoro.
Nuova aggressione ai lavoratori del Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. A renderlo noto è Maurizio Pelosi, segretario territoriale di Nursind. Ieri 29 dicembre, durante l’attività assistenziale, due infermiere e un operatore socio-sanitario sono stati aggrediti mentre erano in servizio. Una delle infermiere è stata colpita con pugni alla testa ed è stata sottoposta ad accertamenti sanitari. L’episodio, specifica Nursind, si inserisce in un contesto ormai noto, in cui il Pronto soccorso si conferma un ambiente di lavoro ad alto rischio per il personale sanitario. Il pronto soccorso di Ascoli. 🔗 Leggi su Open.online
