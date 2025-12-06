Torna El lecch gaina Tra satira politica e spunti d' attualità

Leccotoday.it | 6 dic 2025

Per il settimo anno consecutivo è in distribuzione gratuita in questi giorni a Lecco la consueta raccolta “C'era una volta El Lecch Gaina”, che propone diverse pagine del vecchio periodico satirico (uscito per 50 numeri dal 1968 al 2001) ed anche molti spunti di attualità. A cominciare dal duello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

