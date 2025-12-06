Torna El lecch gaina Tra satira politica e spunti d' attualità
Per il settimo anno consecutivo è in distribuzione gratuita in questi giorni a Lecco la consueta raccolta “C'era una volta El Lecch Gaina”, che propone diverse pagine del vecchio periodico satirico (uscito per 50 numeri dal 1968 al 2001) ed anche molti spunti di attualità. A cominciare dal duello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
DR2 - GAME DAY ! Questa sera torna sul campo di casa la nostra prima squadra maschile nell'importantissimo match contro la pari classifica Soresina Si gioca alle ore 21.30 Vi aspettiamo tutti al palazzetto a tifare per i nostri ragazzi FORZA SUSTY !!! - facebook.com Vai su Facebook
Torna "El lecch gaina". Tra satira, politica e spunti d'attualità - In distribuzione la pubblicazione curata dal giornalista Germano Campione che propone pagine dello storico periodico satirico (uscito per 50 numeri dal 1968 al 2001) insieme ai temi lecchesi di oggi ... Riporta leccotoday.it