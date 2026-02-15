Artemis II | problemi al sistema di propellente a rischio il lancio di marzo Nuovi test necessari

La missione Artemis II, che prevede di inviare quattro astronauti in orbita lunare, rischia di essere posticipata a causa di un problema al sistema di propellente emerso durante i test. La NASA ha scoperto che il sistema di alimentazione del razzo non funziona come previsto, e ora sono in corso nuovi controlli per capire se sarà possibile rispettare la finestra di lancio di marzo. Nel frattempo, i tecnici stanno verificando se ci sono danni o malfunzionamenti che possano compromettere la sicurezza della missione. La situazione ha causato ritardi nelle operazioni di preparazione e ha portato a una revisione dettagliata delle procedure di test.

Artemis II: La corsa alla Luna rallenta tra problemi tecnici e sfide geopolitiche. La missione Artemis II, che mira a portare un equipaggio di quattro astronauti in orbita attorno alla Luna, ha subito un nuovo contrattempo durante i test preparatori. Un problema con le apparecchiature di supporto a terra ha limitato il flusso di idrogeno liquido nel razzo Space Launch System (SLS), rallentando i preparativi per il cruciale Wet Dress Rehearsal, la simulazione finale prima del lancio. La competizione con la Cina per la supremazia spaziale aggiunge ulteriore pressione al programma, già costellato di ritardi e sfide tecniche.