Arsenale con granate e tritolo in casa | scatta l' arresto per un 85enne

Corrado Pizzoli di 85 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato in casa sua un arsenale con granate, munizioni e tritolo. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Tinozzi a Bologna, sorprendendo il residente con un vero e proprio deposito di esplosivi. La scoperta ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che ora si trova ai domiciliari in attesa di ulteriori verifiche.

L’uomo, ex dipendente di un’armeria e testimone nel processo alla Uno Bianca, è ai domiciliari in attesa di convalida. La scoperta dopo una lite in famiglia Un vero e proprio arsenale nascosto in casa, con armi, munizioni e persino tritolo. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia in un appartamento di via Tinozzi, a Bologna, dove è stato arrestato Corrado Pizzoli, 85 anni, ora ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento. L’intervento degli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio è scattato dopo la denuncia di un parente, con cui l’uomo aveva avuto una lite. I poliziotti erano entrati nell’abitazione per eseguire un ritiro cautelativo di armi: Pizzoli risultava infatti detentore di 59 armi regolarmente registrate.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Corrado Pizzoli, ottantacinquenne, è stato arrestato a Bologna perché possedeva un arsenale tra pistole, granate e tritolo nascosto dietro ai Giardini Margherita.

Durante un controllo a Bagno a Ripoli, la Polizia di Firenze ha sequestrato un arsenale di bombe carta, munizioni e sostanze stupefacenti, arrestando un 37enne italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.