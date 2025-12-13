Scoperto con un arsenale di bombe carta e la cocaina | scatta l’arresto per un 37enne

Durante un controllo a Bagno a Ripoli, la Polizia di Firenze ha sequestrato un arsenale di bombe carta, munizioni e sostanze stupefacenti, arrestando un 37enne italiano. L'operazione si inserisce nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore per garantire sicurezza e prevenire attività illecite.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Quattro bombe carta, sei palle da mortaio e un candelotto, insieme a cocaina e bilancina di precisione: è quanto ha scoperto ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Firenze, che ha arrestato un 37enne italiano, durante un controllo a Bagno a Ripoli che rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore. La perquisizione. La mobile, in seguito ad un’ampia attività info-investigativa, ha perquisito l’abitazione dell’uomo in via Repubblica di Val d’Ossola. Nel garage è stata rinvenuta una scatola con i congegni esplosivi, mentre in camera da letto, all’interno di una giacca, gli agenti hanno trovato sei involucri di cocaina per un peso totale di circa quattro grammi. Lanazione.it

