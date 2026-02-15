Ars et Labor deludente 0-0 sul campo del Cava Ronco

L’Ars et Labor ha ottenuto un risultato deludente 0-0 a Cava Ronco, una partita che ha spento le ultime speranze di tornare in vetta alla classifica. La squadra forlivese, che ha difeso bene il suo territorio, ha mantenuto il risultato senza riuscire a segnare, nonostante alcune occasioni create nel secondo tempo.

L’Ars et Labor non va oltre il pareggio contro il Cava Ronco (0-0) sul campo di Forlì e dice addio alle speranze di tornare al primo posto della classifica. Ora il Mezzolara capolista dista dieci punti. Al 2’ contropiede lanciato da Senigagliesi, che sbaglia l'ultimo passaggio e la palla viene intercettata dalla difesa. Due minuti dopo conclusione di Casadei che non crea problemi. Al 14' occasione per i biancazzurri: cross di Senigagliesi per Iglio, che tocca la palla, ma non riesce a mandarla in porta per l'ottimo intervento della difesa locale. Al 37' arriva la prima vera palla gol per l'Ars et Labor: corner di Senigagliesi, Carroli respinge male, sulla respinta arriva Casella ma proprio il portiere locale si rialza da terra e si oppone al difensore.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Pareggio a reti bianche: Il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della Comacchiese Il match tra Comacchiese e Futball Cava Ronco si conclude con un pareggio a reti bianche. Il Futball Cava Ronco strappa un punto su un campo difficile: 1-1 in rimonta Il Futball Cava Ronco Forlì conquista un punto prezioso in trasferta, affrontando un campo difficile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A Santo Stefano Ars et Labor celebra ScarlattiMusica di Santo Stefano con due concerti a Perugia. Giovedì alle 16.30 l’associazione Associazione Ars et labor presenta il Concerto di Natale E’ nato il Gran Bambino nella Sala della Biblioteca del ... lanazione.it Ars et Labor, deludente 0-0 sul campo del Cava Ronco x.com Contro il Cava Ronco, Carbonaro potrebbe tornare titolare. Fischio d’inizio alle 14.30 facebook