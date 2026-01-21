Ars et Labor altro mezzo passo falso contro il Fratta Terme | così la vetta torna lontana

Ars et Labor affronta il Fratta Terme in una sfida importante, ma il risultato non è quello sperato. La sconfitta rappresenta un passo indietro nella corsa alla vetta, rendendo più difficile avvicinarsi alla capolista. La partita evidenzia le occasioni mancate e sottolinea la necessità di migliorare per mantenere vive le speranze di raggiungere i vertici della classifica.

Poteva e doveva essere una partita da vincere. Un’occasione per avvicinarsi ulteriormente, o almeno rimanere in scia, alla prima della classe. E invece la trasferta contro il Fratta Terme finisce senza reti per l’Ars et Labor, ancora una volta attorcigliata al suo più grande problema: il gol. Gioia che non arriva, nonostante alcune buone occasioni, e che si traduce addirittura con un nuovo -4 dal Mezzolara capolista. E domenica si torna in campo (alle 14.30 al Mazza arriva il Medicina Fossatone). Occasione buona per rimettersi subito in discussione o impegno a rischio dato il turno infrasettimanale appena affrontato piuttosto dispendioso? Ai posteri l’ardua sentenza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

