Blitz dei carabinieri in un appartamento | scoperte dosi di crack e cocaina

Nella città di Aprilia, i carabinieri hanno effettuato un intervento in un appartamento, rinvenendo dosi di crack e cocaina. Un uomo di 38 anni e una donna di 25 sono stati arrestati in flagranza di reato. L'operazione si inserisce in un'attività di controllo volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

