Armi anche fuori servizio per gli agenti | circolare del Viminale applica il decreto 2025
Il Viminale ha inviato una circolare che permette agli agenti di portare armi anche quando sono fuori servizio. Questa decisione deriva dal decreto 2025, approvato di recente. La scelta mira a rafforzare la sicurezza degli agenti in situazioni di rischio improvviso. Ora, gli agenti potranno avere con sé le armi senza dover essere in servizio attivo.
Gli agenti delle forze dell’ordine potranno portare con sé le armi anche quando non sono in servizio. Lo stabilisce una circolare diffusa dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, che fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’articolo 28 del decreto-legge dell’11 aprile 2025, norma che già prevedeva il via libera ma che finora non era stata resa pienamente attuativa. La misura riguarda tutti gli operatori delle forze di pubblica sicurezza, compresi gli agenti della polizia locale. Il provvedimento introduce una novità rilevante in materia di porto d’armi senza licenza, riconoscendo agli appartenenti ai corpi di polizia la possibilità di circolare armati anche al di fuori dell’orario di servizio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Sicurezza, via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio
Il governo ha approvato una nuova legge che permette agli agenti di polizia di portare le armi anche quando sono fuori servizio.
Poliziotto aggredito, nel decreto lo scudo per gli agenti. Sgomberi anche delle seconde case
La politica ha deciso di intervenire subito dopo l’ultimo episodio di violenza contro un agente di polizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
