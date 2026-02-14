Anche fuori servizio gli agenti potranno portare con sé le armi. È quanto confermato da una circolare diffusa dal dipartimento di Pubblica sicurezza, che fornisce le prime indicazioni per applicare l'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, che già prevedeva il via libera. La misura, finora rimasta inattuata, è rivolta a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, compresi gli agenti della polizia locale. Oltre a poter circolare con addosso armi personali, le forze di pubblica sicurezza possono anche comprarle senza bisogno di particolari autorizzazioni: non serve una licenza per il porto d'armi, basta mostrare il tesserino professionale al momento dell'acquisto in negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sicurezza, via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio

A meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la preparazione logistica per la sicurezza dei 3.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: le misure; Pacchetto sicurezza, c'è il via libera: cosa contiene; Riforma dei Municipi e della partecipazione: via libera alle linee sperimentali per il Forum di cittadinanza nel Municipio 1; Meloni vara la stretta sulla sicurezza: 'Ora più duri'.

Via libera alle armi private senza licenza per carabinieri, vigili e poliziotti: la circolare del ViminaleIl ministero dell'Interno ha dato il via libera a tutti gli agenti di pubblica sicurezza, categoria che include tra gli altri carabinieri e ... fanpage.it

Pacchetto sicurezza, via libera del Cdm. Dalla stretta sui coltelli al 'Daspo' per chi aggredisce forze ordine: le misureTra le misure contenute anche il fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi e sanzioni per le manifestazioni non autorizzate ... adnkronos.com

Il ministero dell’Interno ha dato il via libera a tutti gli “agenti di pubblica sicurezza”, categoria che include tra gli altri carabinieri e poliziotti, ma anche vigili urbani: possono portare un’arma privata fuori servizio. facebook

Via libera al progetto per la sicurezza idrogeologica di Ussita. Castelli: "Doppia svolta per Alto Nera. Intervento da 29 milioni" #ANSA x.com