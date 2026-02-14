Sicurezza via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio
Il governo ha approvato una nuova legge che permette agli agenti di polizia di portare le armi anche quando sono fuori servizio. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare la sicurezza negli spazi pubblici, soprattutto nelle zone ad alto rischio. Ora, gli agenti potranno intervenire più rapidamente in situazioni di emergenza, senza dover aspettare l’arrivo di rinforzi. La misura riguarda tutti i membri delle forze dell’ordine, anche coloro che operano in compiti di routine.
Anche fuori servizio gli agenti potranno portare con sé le armi. È quanto confermato da una circolare diffusa dal dipartimento di Pubblica sicurezza, che fornisce le prime indicazioni per applicare l'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, che già prevedeva il via libera. La misura, finora rimasta inattuata, è rivolta a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, compresi gli agenti della polizia locale. Oltre a poter circolare con addosso armi personali, le forze di pubblica sicurezza possono anche comprarle senza bisogno di particolari autorizzazioni: non serve una licenza per il porto d'armi, basta mostrare il tesserino professionale al momento dell'acquisto in negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sicurezza a rischio: "Pochi agenti in servizio. Gli uffici vanno in affanno"
Olimpiadi, in ritardo anche sulla sicurezza: dai vestiti termici ai depositi delle armi, fino ai cani poliziotto, la logistica per i 3.200 agenti è ancora da decidere
A meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la preparazione logistica per la sicurezza dei 3.
