poliziotto aggredito nel decreto lo scudo per gli agenti sgomberi anche delle seconde case

La politica ha deciso di intervenire subito dopo l’ultimo episodio di violenza contro un agente di polizia. Nel decreto arrivano misure più dure per proteggere gli agenti e garantire ordine sul territorio. Contestualmente, si intensificano anche gli sgomberi, comprese le seconde case ritenute abusivamente occupate. Le decisioni sono state prese in fretta, con l’obiettivo di calmare le tensioni crescenti e rassicurare gli agenti in prima linea. Le autorità vogliono mostrare fermezza, senza perdere tempo.

L’obiettivo è fare in fretta, accelerare, perché i segnali arrivati da Torino hanno fatto lievitare i timori ben sopra il livello di guardia: «c'è stato un salto di qualità delle violenze, ignorarlo potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile», la convinzione che rimbalza nei piani alti dell'esecutivo. Dopo gli scontri di sabato a Torino, i timori per i giochi olimpici Milano-Cortina che questa settimana entrano nel vivo, Giorgia Meloni torna a riunire a Palazzo Chigi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché i ministri maggiormente coinvolti nel dossier sicurezza: Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa in modo diretto, scendendo in strada senza troppi giri di parole.

